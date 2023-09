Grande Fratello 2023, svelati altri concorrenti della nuova edizione

Tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello . Per il quinto anno consecutivo Alfonso Signorini tornerà alla guida del reality-show , al suo fianco Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista.

grande fratello, i primi sei concorrenti

La nuova edizione del programma vedrà personaggi famosi vivere insieme a persone lontane dal mondo dello spettacolo. Lunedì 11 settembre Alfonso Signorini aprirà la porta rossa dando ufficialmente il via al reality-show più longevo del piccolo schermo.

Tra le novità di quest'anno il debutto come opinionista di Cesara Buonamici che avrà il compito di raccontare e commentare quanto accadrà all’interno della casa. Per quanto riguarda i concorrenti, il primo nome ufficializzato è stato quello di Alex Schwazer, come annunciato dal conduttore su Instagram.