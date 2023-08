Grande Fratello 2023, le prime anticipazioni sui concorrenti

Tag24 ha poi aggiunto un’altra serie di concorrenti: Ninetto Davoli, Fiordaliso, Benedicta Boccoli, Brigitta Boccoli, Corrado Tedeschi, Justine Mattera, Annalisa Chirico, Rosanna Fratello e Samira Lui.

Al momento la produzione del Grande Fratello non ha confermato alcun nome, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi in merito.