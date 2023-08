Grande Fratello, Alex Schwazer concorrente ufficiale

il filmato

Nel filmato l'atleta ha però chiarito che entrerà nella Casa più spiata d'Italia solo ad una condizione: "Ci sarò se vengo messo nella condizione di potermi allenare". "Ce lo siamo detto e promessi, sappiamo che è molto importante per te che sei un campione" replica Signorini nel video. "Io voglio continuare ad allenarmi - spiega l'atleta - ogni giorno". "E io ti prometto che ti seguiremo saranno allenamenti molto tosti" la risposta. Il 38enne punta infatti a qualificarsi per i Giochi di Parigi del 2024. Il marciatore italiano campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, è stato squalificato per doping fino al 2024, nonostante sia stato archiviato in Italia nel 2021 il procedimento penale per doping a suo carico. Per Schwazer non si tratta del suo primo reality show, aveva partecipato a Pechino Express ma era uscito quasi subito. Il Grande Fratello riparte l'11 settembre.