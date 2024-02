Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello . Lunedì 26 febbraio Alfonso Signorini tornerà alla guida del reality-show per raccontare gli ultimi avvenimenti accaduti all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. Attesa per il verdetto del televoto che eleggerà il primo finalista di questa edizione.

GRANDE FRATELLO, attesa per il nome del primo finalista

Quattro concorrenti in sfida per il nome del primo finalista. Alfonso Signorini tornerà al centro dello studio di Cinecittà per condurre la trentanovesima puntata del Grande Fratello, al suo fianco come sempre Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli (FOTO) in quello di rappresentante del mondo social.

Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin sono gli inquilini attualmente al televoto. In questi giorni il pubblico da casa sta votando per scegliere il nome del primo concorrente che andrà direttamente all’appuntamento conclusivo.