Grande Fratello, cos'è successo nella puntata di lunedì 19 febbraio

grande fratello, tutto quello che è successo lunedì 19 febbraio

Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici in qualità di opinionista e da Rebecca Staffelli (FOTO) nel ruolo di rappresentante del mondo social, ha riaperto la porta rossa della casa di Cinecittà. Il primo importante argomento della puntata è stato il ritrovato amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero che hanno deciso di concedersi una seconda possibilità.

Spazio poi al ritorno di Giuseppe Garibaldi, uscito per due volte dalla casa per accertamenti medici. In luce l’equilibrio tra Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi e Alessio Falsone, il rapporto di Simona Tagli con gli inquilini e l’amore sbocciato tra Paolo Masella e Letizia Petris.