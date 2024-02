Grande Fratello, chi è stato eliminato lunedì 12 febbraio

Vittorio Menozzi è stato eliminato con il 20% dei voti, in nomination Beatrice Luzzi, Stefano Miele e Marco Maddaloni

Lunedì 12 febbraio è andata in onda la trentacinquesima puntata del Grande Fratello ( FOTO ). Vittorio Menozzi ha abbandonato definitivamente il reality-show , tre concorrenti al televoto.

Sono passati cinque mesi dall’inizio dell’avventura all’interno della casa più spiata d’Italia. A una settimana di distanza dall’ultimo appuntamento, Alfonso Signorini ha ripercorso quanto accaduto negli ultimi giorni, al suo fianco Cesara Buonamici in qualità di opinionista e Rebecca Staffelli (FOTO) in quello di rappresentante del mondo social.

Al centro dell’appuntamento ovviamente il televoto che ha premiato tre concorrenti eliminando Vittorio Menozzi. Il modello, classe 2000, ha ricevuto il 20% dei voti a suo favore, contro il 30% per Beatrice Luzzi, il 29% per Federico Massaro e il 21% per Stefano Miele.