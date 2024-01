Grande Fratello, chi è stato eliminato lunedì 29 gennaio

Alfonso Signorini ha condotto una nuova puntata del Grande Fratello . Al centro i rapporti degli inquilini, alcuni dei quali nella casa di Cinecittà da più di tre mesi. In studio Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli ( FOTO ) in quello di rappresentante del mondo social.

grande fratello, eliminata monia la ferrera

Lunedì 29 gennaio si sono riaccesi i riflettori sullo studio di Cinecittà. Alfonso Signorini ha raccontato quanto accaduto negli ultimi giorni all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. Al centro il televoto con cui il pubblico ha deciso di eliminare Monia La Ferrera, scelta dal 5% dei telespettatori contro il 44% a favore di Perla Vatiero, il 17% per Sergio D’Ottavi, il 13% per Federico Massaro, l’11% per Fiordaliso e infine il 10% per Stefano Di Miele.