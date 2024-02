Grande Fratello, cos'è successo nella puntata di mercoledì 14 febbraio

grande fratello, nuove nomination

Tante emozioni nella casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini è tornato al centro dello studio di Cinecittà per condurre un nuovo appuntamento con il Grande Fratello, come sempre al suo fianco Rebecca Staffelli in qualità di rappresentante del mondo social e Cesara Buonamici in quello di opinionista. Al centro il verdetto del ballottaggio che ha premiato Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni, scelti rispettivamente dal 47% e dal 43% del pubblico a casa, condannando al televoto eliminatorio Stefano Miele.

Spazio poi alle nuove nomination che hanno decretato la rosa di concorrenti a rischio eliminazione: Beatrice Luzzi, Sergio D’Ottavi e Grecia Colmenares. L’inquilino meno votato diverrà il secondo candidato al televoto eliminatorio.