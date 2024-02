Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Spettacolo

Chi è Luciano Punzo? Prima di tutto un modello originario di Napoli, classe 1994. Nel 2017 ha vinto il titolo di “Più bello d’Italia” e, prima di cominciare a frequentare l’Accademia di Cinema e Teatro a Roma, ha lavorato come operatore antincendio in autostrada. Ex tentatore di Temptation Island, il 3 novembre 2022 ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip e nel 2020 lo ricorderete come concorrente di Pechino Express