Grande Fratello, chi è stato eliminato mercoledì 21 febbraio

grande fratello, stefano miele eliminato

Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni, Federico Massaro, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele si sono sfidati al televoto per rimanere all’interno della casa. Mercoledì 21 febbraio Alfonso Signorini ha condotto una nuova puntata del Grande Fratello, al suo fianco Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli (FOTO) nel ruolo di rappresentante del mondo social.

Stefano Miele è risultato il concorrente meno votato dal pubblico a casa dovendo così abbandonare definitivamente il reality-show, queste le percentuali di voto: il 27% per Beatrice Luzzi, il 24% per Marco Maddaloni, il 20% per Federico Massaro, il 16% per Sergio D’Ottavi e infine il 13% per il designer.