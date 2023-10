Grande Fratello, i concorrenti in nomination giovedì 5 ottobre

Nuovo appuntamento con la casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini tornerà alla guida del Grande Fratello , attesa per il verdetto del televoto con ben otto inquilini al ballottaggio.

grande fratello, gli inquilini al televoto

Chi sarà il concorrente più votato dal pubblico a casa? E quello che invece otterrà il minor numero di voti? Giovedì 5 ottobre Alfonso Signorini condurrà l’ottava puntata del reality-show, come sempre in studio l’opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli (FOTO), rappresentante del mondo social chiamata a leggerne i messaggi in diretta .

Nell’ultima puntata, andata in onda lunedì 2 ottobre, gli inquilini sono stati protagonisti di nuove nomination, dopo l’elezione dei concorrenti immuni, ovvero Paolo Masella, Fiordaliso e Massimiliano Varrese per gli abitanti del tugurio e Ciro Petrone, Samira Lui e Anita Olivieri per gli inquilini della casa, a cui Cesara Buonamici ha aggiunto Rosy Chin e Grecia Colmenares. I concorrenti hanno poi fatto i loro nomi decretando la nuova rosa di inquilini al televoto: Alex Schwazer, Arnold Cardaropoli, Beatrice Luzzi, Giselda Torresan, Letizia Petris, Lorenzo Remotti, Valentina Modini e Vittorio Menozzi.