Grande Fratello, Marco Fortunati è il secondo eliminato

Al centro della puntata incomprensioni e avvicinamenti degli ultimi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia, spazio poi al verdetto del televoto che ha visto il 16% del pubblico decretare l'eliminzione di Marco Fortunati. Le altre percentuali: 34% per Giselda Torresan, 31% per Grecia Colmenares e 19% per Valentina Modini.

In seguito, il conduttore ha dato il via alle nuove nomination annunciando i nomi degli inquilini immuni: Paolo Masella, Fiordaliso e Massimiliano Varrese per gli abitanti del tugurio e Ciro Petrone, Samira Lui e Anita Olivieri per gli inquilini della casa. Insieme a loro Rosy Chin e Grecia Colmenares poiché scelte dall’opinionista.