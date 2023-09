Grande Fratello, Beatrice Luzzi è la preferita. In 4 in nomination

grande fratello, beatrice luzzi è la preferita

Alfonso Signorini ha condotto la sesta puntata del reality-show, al suo fianco come sempre l’opinionista Cesara Buonamici, chiamata a commentare i fatti della casa più spiata d’Italia, e Rebecca Staffelli (FOTO), voce e rappresentate del mondo social.

Al centro dell'appuntamento il televoto che ha visto il 34% del pubblico assegnare l’immunità a Beatrice Luzzi. Queste le altre percentuali: 27% per Giselda Torresan, 23% per Vittorio Menozzi, 9% per Arnold Cardaropoli e 7% per Grecia Colmenares.