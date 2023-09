Grande Fratello, Claudio Roma è il primo eliminato

grande fratello, claudio roma lascia la casa

Primo verdetto definitivo per i concorrenti della casa del Grande Fratello, al timone Alfonso Signorini affiancato da Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e da Rebecca Staffelli (FOTO) in quello di voce dei social.

Claudio Roma è stato il concorrente meno votato dal pubblico e quindi costretto a lasciare definitivamente il reality-show. Queste le percentuali di voto: 32% per Giselda Torresan, 26% per Vittorio Menozzi, 18% per Arnold Cardaropoli, 16% per Grecia Colmenares e 8% per Claudio Roma.