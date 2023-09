Grande Fratello, i concorrenti in nomination lunedì 18 settembre

approfondimento Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Dopo l’ingresso dei nuovi concorrenti, Alfonso Signorini ha comunicato l’esito del primo televoto che ha premiato Giuseppe Garibaldi e Samira Lui con il 35% e il 21% dei voti del pubblico. Queste le altre percentuali: 15% per Lorenzo Remotti e Vittorio Menozzi, 14% per Anita Olivieri.

Successivamente al via le nomination: palesi per i cinque abitanti del tugurio e nel segreto del confessionale per il resto dei concorrenti entrati nel corso della prima puntata. Vittorio Menozzi, Giselda Torresan, Grecia Colmenares e Rosy Chin sono risultati gli inquilini più votati.

Il verdetto del televoto sarà svelato nel nuovo appuntamento in programma lunedì 18 settembre.