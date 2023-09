Secondo appuntamento con la nuova edizione del Grande Fratello . Alfonso Signorini tornerà al centro dello studio di Cinecittà per raccontare quanto accaduto all'interno della casa in queste prime giornate.

grande fratello, cinque concorrenti al televoto

Tutto pronto per la nuova puntata del reality-show. Dopo il debutto di lunedì 11 settembre in cui quindici concorrenti hanno varcato la soglia della porta rossa, Alfonso Signorini accompagnerà nuovamente il pubblico nelle storie degli inquilini, in studio Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli (FOTO) in quello di voce dei social.