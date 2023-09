Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Grecia Colmenares, Arnold Cardaropoli, Claudio Roma, Giselda Torresan e Vittorio Menozzi sono gli inquilini a rischio eliminazione

Attesa per il primo eliminato della nuova edizione del Grande Fratello. Venerdì 22 settembre Alfonso Signorini ha condotto un nuovo appuntamento del reality-show annunciando i nomi degli inquilini che rischieranno di mettere fine alla loro esperienza all’interno della casa.

A due settimane dalla partenza, è arrivato il momento della prima eliminazione. Cinque concorrenti sono attualmente al televoto con cui il pubblico da casa sta decidendo chi far restare e chi far uscire. Nella puntata di venerdì 22 settembre Arnold Cardaropoli è risultato l'inquilino meno votato con il 20% dei voti andando così al ballottaggio insieme a Grecia Colmenares. Queste le altre percentuali: 33% per Vittorio Menozzi, 26% per Beatrice Luzzi e 21% per Lorenzo Remotti.

In seguito, Alfonso Signorini ha dato il via alle alle nomination: palesi per i nominabili e nel segreto del confessionale per tutti gli altri. Al termine delle votazioni il conduttore ha annunciato i nomi dei tre concorrenti che sarebbero andati al ballottaggio, ovvero Claudio Roma, Giselda Torresan e Vittorio Menozzi.

L'esito del ballottaggio sarò svelato nella nuova puntata in onda lunedì 25 settembre. Al fianco del conduttore troveremo come sempre Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli in quello di voce dei social.