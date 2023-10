Grande Fratello, cos'è successo nella puntata di lunedì 16 ottobre

Lunedì 16 ottobre Alfonso Signorini ha condotto una ricca puntata del Grande Fratello : dallo svelamento del risultato del televoto ai nuovi ingressi. Come sempre in studio Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli ( FOTO ) in quello di rappresentante dei social.

Successivamente, Alfonso Signorini ha dato il via alle nomination tutte al femminile annunciando prima i nomi delle concorrenti immuni: Angelica Baraldi e Letriz Petris per la casa, Beatrice Luzzi per il televoto e Heidi Baci per Cesara Buonamici.

Al termine delle votazioni, il padrone di casa ha svelato la rosa di inquiline al ballottaggio: Rosy Chin, Grecia Colmenares, Samira Lui e Valentina Modini. L’esito del televoto sarà svelato nella nuova puntata del Grande Fratello in onda giovedì 19 ottobre.