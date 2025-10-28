Francis Ford Coppola, in vendita i suoi orologi

Francis Ford Coppola ha raccontato la storia dell’oggetto sul suo profilo Instagram: “F.P. Journe è uno dei più grandi costruttori di orologi del nostro tempo e anni fa ne desideravo ardentemente uno. Dissi a mia moglie Ellie che se me ne avesse regalato uno per il mio compleanno, avrei trovato il modo di finanziarlo. Lo fece, e io avevo già un bellissimo orologio di anni prima, quindi sarebbe stato l'inizio di una ‘collezione’”.

Nel 2024 il regista e produttore è tornato sul grande schermo con il film Megalopolis, rivelatosi però un flop al botteghino. Francis Ford Coppola ha deciso di vendere alcuni suoi oggetti personali per recuperare parte dell’investimento di circa 120.000.000 di dollari. Il regista metterà all’asta sette orologi, tra i quali un particolare modello dal valore di circa un milione di dollari.

Il regista ha proseguito: “Anni dopo F.P. venne a trovarmi e gli raccontai un'idea folle: in passato dovevano esserci stati degli ‘automi’ che indicavano l'ora con una lancetta meccanica. E gli dimostrai come una singola lancetta potesse indicare tutte le ore. F.P. tornò e mi mostrò il progetto di una lancetta meccanica del genere, dicendo che non ne era mai esistita una prima. Alla fine, ne fece realizzare uno e disse che avrebbe potuto essere l’’orologio FFC’ di F.P. Journe, che sarebbe stato messo all'asta in un evento di beneficenza chiamato Only Watch più avanti quell'anno, e che avrebbe potuto anche superare i 500.000 dollari. Fu messo all'asta, ma per 5.000.000 di dollari e ne rimasero solo due, uno messo all'asta e uno dato a me”.

Infine, Francis Ford Coppola ha annunciato che i suoi oggetti saranno messi in vendita alla casa d’aste Phillips nelle giornate del 6 e 7 dicembre nella sede di New York.