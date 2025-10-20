La Pennicanza, il nuovo programma di Fiorello su Radio 2

La Pennicanza, il nuovo programma di Fiorello su Radio 2Spettacolo
Introduzione
Oggi, lunedì 20 ottobre, è andata in onda su Radio 2 la prima puntata dello show comico La Pennicanza, condotto da Fiorello e da Fabrizio Biggio, già compagno di avventure anche nel programma tv Viva Rai2! trasmesso fino al maggio dello scorso anno.
Quello che devi sapere
DOVE SEGUIRE LA PENNICANZA E LA SVEGLIANZA
Le puntate de La Pennicanza vanno in onda su Radio 2 dal lunedì al venerdì dalle ore 13.45 alle ore 14.30, mentre il giorno successivo alla messa in onda, nello specifico alle ore 07.00 del mattino e sempre sullo stesso canale, è previsto un best of della puntata intitolato La Sveglianza. Tutte le puntate sono inoltre disponibili on-demand su RaiPlay.
LEGGI ANCHE: FIORELLO FA IRRUZIONE A UN ADDIO AL NUBILATO. VIDEO
DAGLI SKETCH ALLE IMITAZIONI
La sera prima della messa in onda de La Pennicanza, Fiorello ha dato su Rai 1 una preview del programma che promette sketch, improvvisazioni, imitazioni, tocchi di attualità e telefonate a ospiti di rilievo. “In sette minuti hanno rapinato il Louvre, in cinque minuti possiamo fare qualsiasi cosa”, ha scherzato lo showman siciliano. “Tu non sai che cosa ho fatto in questa azienda, ho fatto Sanremo, ho cantato con Liza Minnelli e con Tony Bennett, ho danzato con Carla Fracci e Roberto Bolle, ho ballato il Ballo del Qua Qua con John Travolta”, ha proseguito. “Prendo Rai 1 per promuovere un programma sulla radio, io in Rai posso. Chi l’ha messo Conti? Io. Chi l’ha messo De Martino? Amadeus”. Si sono prestati al gioco anche Raoul Bova (“Ma dov’eri, da tanto tempo non si sente parlare di te”), Noemi e perfino la “concorrenza” con Gerry Scotti e Samira dal cruciverba de La Ruota della Fortuna. Tra le nuove rubriche dello show, ha promesso, “Fiorello canta bene, perché io canto meglio di Tony Effe, di Sfera Ebbasta, di Fedez, quando canto, e Giorgia mi sente e prende appunti”.
LEGGI ANCHE: THE KOLORS, FIORELLO IRROMPE SUL SET DI KARMA E CONDUCE IL KARAOKE
FIORELLO: "UNA VENTATA DI ARIA FRESCA"
Il programma torna dopo una messa in onda “sperimentale” la scorsa primavera, durata poche settimane. “Stiamo tornando. Radio2 aspettaci. Cavolo l’abbiamo fatto solo per quindici giorni, mica ci fermiamo così”, aveva detto negli scorsi mesi Fiorello in una diretta sui social da un ristorante a Trastevere. “Saremo una ventata d'aria fresca. Quando ho letto che la Rai sta per comprare Ok il prezzo è giusto mi sono detto che dovevamo tornare” aveva scherzato. “La Pennicanza sarà come la scorsa primavera e deve rimanere così, non dobbiamo preparare nulla, guai a chi viene con un’idea. I periodi sono molto brutti quindi dobbiamo tornare noi, serve una finestra di leggerezza. Ad ottobre''. Fiorello ha anche aggiunto che sta pensando di portare il programma alle Atp Finals di tennis a Torino dal 9 al 16 novembre.
LEGGI ANCHE: NATALIE IMBRUGLIA DA FIORELLO CANTA TORN CON JACK SAVORETTI. VIDEO
IL SIGNIFICATO DI "PENNICANZA"
Il termine “pennicanza” è un neologismo coniato proprio da Fiorello e ispirato alla parola “pennica”, molto diffusa nel dialetto romanesco per indicare il pisolino pomeridiano dopo pranzo.
LEGGI ANCHE: FIORELLO, LA PARODIA DI UNICA DI ILARY BLASI