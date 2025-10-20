La Pennicanza, il nuovo programma di Fiorello su Radio 2

La sera prima della messa in onda de La Pennicanza, Fiorello ha dato su Rai 1 una preview del programma che promette sketch, improvvisazioni, imitazioni, tocchi di attualità e telefonate a ospiti di rilievo. “In sette minuti hanno rapinato il Louvre, in cinque minuti possiamo fare qualsiasi cosa”, ha scherzato lo showman siciliano. “Tu non sai che cosa ho fatto in questa azienda, ho fatto Sanremo, ho cantato con Liza Minnelli e con Tony Bennett, ho danzato con Carla Fracci e Roberto Bolle, ho ballato il Ballo del Qua Qua con John Travolta”, ha proseguito. “Prendo Rai 1 per promuovere un programma sulla radio, io in Rai posso. Chi l’ha messo Conti? Io. Chi l’ha messo De Martino? Amadeus”. Si sono prestati al gioco anche Raoul Bova (“Ma dov’eri, da tanto tempo non si sente parlare di te”), Noemi e perfino la “concorrenza” con Gerry Scotti e Samira dal cruciverba de La Ruota della Fortuna. Tra le nuove rubriche dello show, ha promesso, “Fiorello canta bene, perché io canto meglio di Tony Effe, di Sfera Ebbasta, di Fedez, quando canto, e Giorgia mi sente e prende appunti”.

