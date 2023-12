Fiorello, la parodia di Unica di Ilary Blasi

Lo showman ha cavalcato l'onda della popolarità del documentario con protagonista la conduttrice quarantaduenne per realizzare una divertente clip andata in onda all'interno di "Viva Rai2!". I fan si scatenano su un like aggiunto al video sui social da parte dell'ex capitano della Roma



Unica con Ilary Blasi è senz'altro uno dei maggiori fenomeni della tv in streaming di questa stagione, come prova l'attenzione del pubblico e dei media al documentario che ha fatto debutto in streaming su Netflix lo scorso 24 novembre.

A pochi giorni dalla messa in onda del film che promette di rivelare la verità sulla fine del matrimonio tra Blasi e Francesco Totti, tra i tanti contenuti divertenti spuntati sul web, arriva una parodia d'autore firmata e interpretata da Rosario Fiorello.

Lo showman, anima di Viva Rai2!, ha diffuso la divertente clip nel suo programma del mattino pubblicandola anche in versione integrale sui social. "Unico", che già dal titolo è tutto un programma, sta facendo scatenare i fan con like e commenti.

"Unico", la versione di Unica secondo Fiorello

La fine di un matrimonio può avvenire anche per fatti meno seri di quelli raccontati in Unica. Lo può dire bene Fiorello che, a causa di una mancanza totale di comprensione con sua moglie, rischia di compromettere un'unione di lunga data.

Nella parodia di Unica andata in onda in tv, il presentatore si siede su una poltrona di pelle e comincia a snocciolare davanti alla telecamera quello che è accaduto il giorno in cui, andando a fare la spesa per sua moglie, le ha portato i salumi sbagliati.

Come ogni parodia che si rispetti, "Unico" ricostruisce fedelmente le atmosfere e le ambientazioni di Unica, quello attualmente in streaming su Netflix e visibile anche su Sky Q, sky Glass e Now.

Uguali le panoramiche della città di Roma vista dall'alto, uguale il tono delle voci di Fiorello e Blasi, col primo che calca la mano e piange mentre effettua il suo racconto. Identica anche la sequenza in cui batte il ciak a favore di obiettivo, proprio come faceva Blasi nelle immagini del trailer.

Anche nella parodia scorrono i titoli che introducono la storia scritti bianco su nero, a tutto schermo. La produzione è firmata "Raiflix", la versione secondo Fiorello della nota piattaforma di streaming.

Il like di Totti al video su Instagram La parodia prosegue con altri momenti in cui Fiorello replica le mosse di Unica. Come Blasi nell'originale, fa ascoltare una nota audio dal suo cellulare (nel suo caso la voce è quella della moglie Susanna Biondo), poi monta le immagini del suo salumiere, testimone della vicenda (nel docufilm Netflix ci sono le sorelle e le amiche di Blasi).

Tutto finisce con una nuova nota vocale che apre a una nuova incomprensione tra il conduttore e sua moglie la cui comicità viene definita geniale dai follower.

Sono gli utenti su Instagram, infatti, a tenere alta la visibilità del post coi loro like e commenti che, in queste ore, continuano ad accumularsi sotto al video.

Il popolo di Instagram, però, si infiamma, letteralmente, quando tra i tanti cuori spunta quello di Francesco Totti che, pare, abbia apprezzato l'ironia del comico.

I commenti, a questo punto, sono tutti per lui che, ufficialmente ha scelto di non replicare alle rivelazioni contenute in Unica ma che, pare, abbia riso alla parodia.

Fiorello a parte, il web e soprattutto i social media si sono riempiti di meme e clip con gli estratti del docufilm, contenuti seri o divertenti che testimoniano quanto il Paese che ha seguito l'intera vicenda continui a dividersi sulla questione. Blasi, che si è messa a nudo mostrandosi come una donna ancora profondamente segnata dalla separazione, sta raccogliendo la simpatia di una buona parte del pubblico (e anche di Fiorello) ma è chiaro che tutta la faccenda non finirà qui, almeno non con questa parodia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosario Fiorello (@rosario_fiorello)