La stilista romana torna a lavorare per la casa di moda dove aveva inziato la sua carriera. La sua prima collezione per la Maison sarà presentata a febbraio 2026

Fendi ha appena annunciato le sue mosse per l'immediato futuro comunicando la decisione di affidare la direzione creativa della divisione femminile del marchio a Maria Grazia Chiuri, stilista italiana, ex direttrice creativa del womanswear di Christian Dior.

La nomina di Chiuri alla Maison romana, ipotesi che aveva preso corpo subito dopo la Milano Fashion Week quando Silvia Venturini Fendi aveva annunciato di lasciare la direzione creativa del brand per occuparsi della presidenza onoraria del marchio di famiglia, è stata confermata dai vertici dell'azienda parte di LVMH con una nota nella quale si dà il benvenuto alla nuova arrivata.

Per Chiuri si tratta di un ritorno in una veste nuova e prestigiosa dal momento che aveva iniziato la sua carriera nel mondo della moda proprio in casa Fendi.



Il ritorno alla Maison dopo oltre 30 anni Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi e sebbene la sua nomina per la guida della divisione femminile del marchio era stata largamente prevista dagli insider, l'annuncio ufficiale del 14 ottobre 2025 non smorza l'entusiasmo degli appassionati di moda e dello stile dell'apprezzata creativa italiana che debutterà in passerella con la sua prima collezione per il brand il prossimo febbraio, nell'ambito delle presentazioni a Milano per la stagione Fall/Winter 2026-2027.

Chiuri ha salutato con entusiasmo il suo nuovo incarico e nella nota che accompagna l'annuncio ha detto: “È con onore e gioia che oggi torno in Fendi, dove ho avuto il privilegio di formarmi sotto la guida delle fondatrici, le cinque sorelle. Fendi è sempre stato una fucina di talenti e il punto di partenza per molti creativi, grazie alla straordinaria capacità di queste cinque donne di nutrire generazioni di visioni e competenze”.

Il primo pensiero della stilista, prima donna ad assumere la direzione creativa del marchio da estranea alla famiglia Fendi, è dunque alle fondatrici, imprenditrici leggendarie e pioniere del Made in Italy.

Chiuri aveva iniziato a lavorare in Fendi nel 1989. I saloni della casa di moda romana sono stati poi il punto di partenza di una carriera luminosa proseguita, come è noto, da Valentino e poi da Dior, a Parigi. Vedi anche Maria Grazia Chiuri e Dior, le sfilate e gli abiti più iconici. FOTO

Chiuri, una stilista romana per Fendi

Bernard Arnault, presidente e CEO del gruppo LVMH, ha dichiarato: “Maria Grazia Chiuri è uno dei più grandi talenti creativi nella moda oggi e sono lieto che abbia scelto di tornare da Fendi per continuare ad esprimere la creatività all’interno del gruppo Lvmh, dopo aver condiviso la sua visione audace della moda”. Arnault ha sottolineato poi che il nuovo sodalizio che lega Fendi a una stilista romana sarà certamente l'inizio di una collaborazione speciale.

Chiuri ha ricevuto un caloroso benvento anche da parte di Ramon Ros, presidente e amministratore delegato del marchio Fendi, che ha ricordato che “Il ruolo di un direttore creativo non consiste semplicemente nel disegnare abiti bellissimi, ma nel curare una cultura ed essere lo specchio del mondo in cui viviamo”. Parlando di Chiuri, si è detto certo che l'ingresso della stilista sarà determinante “Per rafforzare l’eredità di Fendi, plasmando il talento futuro nella Maison”, approfondendone l'impegno nel valorizzare l’artigianalità italiana. Vedi anche Milano Fashion Week, la sfilata di Fendi Spring/Summer 2026