Jennifer Aniston: "Da 20 anni cerco di avere figli, nessuno lo sapeva"

Aniston ha deciso di tornare su uno dei momenti più significativi della sua carriera pubblica: la pubblicazione, nel 2016, del suo celebre editoriale su The Huffington Post. In quell’occasione, l’attrice di Friends, svariati film e la serie televisiva di successo The Morning Show denunciava l’ossessione dei media per la sua vita privata e, in particolare, per la sua presunta maternità. “I media non conoscevano la mia storia, né ciò che avevo vissuto negli ultimi vent’anni per cercare di avere una famiglia, perché non vado certo in giro a raccontare i miei problemi medici”, ha dichiarato. “Non sono affari di nessuno”, ha detto ai microfoni di Harper’s Bazaar.

Jennifer Aniston rompe il silenzio e, per la prima volta in maniera diretta e chiara, afferma di aver cercato per due decenni di avere figli. Vent’anni di lotta contro la sterilità e il peso dei pregiudizi sulla maternità. “I media non conoscono la mia storia”, confessa solo ora la diva di Hollywood, oggi 56enne, la quale ha deciso di rompere il silenzio in una recente intervista concessa al magazine statunitense Harper’s Bazaar.

Il peso della narrazione mediatica

L’attrice, che nel corso della sua carriera è stata spesso oggetto di speculazioni sul suo desiderio o meno di avere figli, ha ammesso di aver vissuto con difficoltà la pressione esercitata da certa stampa scandalistica. “Arriva un momento in cui non puoi più fingere di non sentire le voci – le storie secondo cui non avrò mai un bambino o una famiglia perché sono egoista o troppo dedita al lavoro”, ha spiegato. “Mi tocca, certo che mi tocca. Sono un essere umano, come tutti. È per questo che a un certo punto mi sono detta: ‘Ma che diavolo?’”.

Per Aniston, l’editoriale del 2016 non era soltanto una reazione personale, ma un gesto di solidarietà verso le donne che vivono situazioni simili, spesso nel silenzio e nel giudizio altrui. “Conoscevo molte persone che stavano cercando di avere figli e affrontavano trattamenti di fecondazione in vitro”, ha raccontato. “Così ho sentito che non parlavo solo per me, ma anche per tutte le donne che stavano lottando con lo stesso problema”.