Alain Delon, i figli in lotta per l'eredità

Alain-Fabien Delon ha impugnato il secondo testamento del padre, sostenendo che Alain Delon non fosse in grado di intendere e volere al momento della firma, e ha imposto una prima udienza civile fissata per il 9 marzo 2026 a Parigi.
La morte di Alain Delon, avvenuta il 18 agosto 2024 all’età di 88 anni, continua a generare tensioni all’interno della famiglia. Il figlio minore dell’attore, Alain-Fabien Delon, ha infatti avviato un procedimento giudiziario contro la sorella Anouchka e il fratello maggiore Anthony, chiedendo l’annullamento del secondo testamento firmato dal padre.
Alla firma del testamento a Ginevra, non in grado di intendere e volere
Secondo quanto riportato da Le Monde, Alain-Fabien sarebbe in possesso di documenti medici inediti che dimostrerebbero come l’attore, al momento della firma del testamento a Ginevra, non fosse più in grado di intendere e volere. Quel documento, che modificava il precedente del 2015, nominava unica erede Anouchka, escludendo di fatto i due fratelli. Nel primo testamento, invece, l’immenso patrimonio di Delon — stimato in decine di milioni di euro — era suddiviso in tre parti: il 50% destinato alla figlia e il restante diviso equamente tra Anthony e Alain-Fabien.
Vedi anche
VIDEO Alain Delon, secondo testamento a favore della figlia
Nuove perizie mediche attese
La denuncia di Alain-Fabien riguarda non solo il testamento, ma anche una donazione del 2023 che aveva trasferito ad Anouchka il 51% delle quote di Adid (Alain Delon International Distribution), società che gestisce marchio e diritti d’immagine dell’attore. L’iniziativa legale del figlio minore si fonda sul peggioramento delle condizioni cognitive di Delon dopo l’ictus del 2019. Già nel 2024, infatti, un tribunale francese aveva disposto per l’attore una misura di “tutela rafforzata”, riconoscendo difficoltà significative nella sua capacità di discernimento. Ora, nuove perizie mediche — finora custodite dal medico personale di Delon e solo recentemente rese disponibili — potrebbero rafforzare la richiesta di annullamento. La prima udienza civile è fissata per il 9 marzo 2026 davanti al tribunale di Parigi.
Leggi anche
Alain Delon, da Rocco e i suoi fratelli a Zorro un mito senza tempo
©Getty
Morto Alain Delon, l'attore francese aveva 88 anni. FOTOSTORIA
L'attore leggenda del cinema francese si è spento all'età di 88 anni circondato dalla sua famiglia. Indimenticabile accanto a Romy Schneider, ha svolto diversi lavori prima di diventare una della star più famose della storia del cinema internazionale. Nella gallery, le tappe fondamentali della sua vita e della sua carriera