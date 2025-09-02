Alain Delon, i figli in lotta per l'eredità

Alain-Fabien Delon ha impugnato il secondo testamento del padre, sostenendo che Alain Delon non fosse in grado di intendere e volere al momento della firma, e ha imposto una prima udienza civile fissata per il 9 marzo 2026 a Parigi.

La morte di Alain Delon , avvenuta il 18 agosto 2024 all’età di 88 anni, continua a generare tensioni all’interno della famiglia. Il figlio minore dell’attore, Alain-Fabien Delon, ha infatti avviato un procedimento giudiziario contro la sorella Anouchka e il fratello maggiore Anthony, chiedendo l’annullamento del secondo testamento firmato dal padre.

Alla firma del testamento a Ginevra, non in grado di intendere e volere

Secondo quanto riportato da Le Monde, Alain-Fabien sarebbe in possesso di documenti medici inediti che dimostrerebbero come l’attore, al momento della firma del testamento a Ginevra, non fosse più in grado di intendere e volere. Quel documento, che modificava il precedente del 2015, nominava unica erede Anouchka, escludendo di fatto i due fratelli. Nel primo testamento, invece, l’immenso patrimonio di Delon — stimato in decine di milioni di euro — era suddiviso in tre parti: il 50% destinato alla figlia e il restante diviso equamente tra Anthony e Alain-Fabien.