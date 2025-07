Francesca Chillemi si ferma per un po': "Gravidanza delicata"

“Chi mi conosce sa quanto sia importante per me rispettare gli impegni, ma al momento la mia gravidanza un po’ delicata mi porta a osservare, su indicazione dei medici, il riposo più assoluto”. In una story Instagram, Francesca Chillemi, ex Miss Italia 2003 e attrice delle serie tv Che Dio ci aiuti e Viola come il mare, ha annunciato che su ordine dei suoi dottori giovedì 17 luglio non sarà al Giffoni Film Festival, dove era attesa per l’inaugurazione. “Mi dispiace tantissimo non poter ritirare il premio e abbracciarvi tutti. Viva il lupo e ci vediamo presto”. Come aveva rivelato pochi giorni fa, quando era apparsa con il pancione sul red carpet del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, l’attrice aspetta una bambina dal compagno, Eugenio Grimaldi, erede della nota famiglia campana di armatori ed executive manager all’interno dell’azienda di famiglia. Chillemi è al sesto mese e la piccola dovrebbe nascere nel mese di settembre. Sarà la sua secondogenita dopo Rania, 9 anni, avuta nel 2016 dall’ex marito Stefano Rosso (figlio di Renzo, il fondatore del brand Diesel). Con la nascita del bebé, Grimaldi diventerà invece papà per la terza volta. Il manager ha infatti altri due figli, Emanuele Filippo e Iliana, nati dalla precedente relazione con Veronica Resca. Sono tanti ora i rumours sulle scelte dei futuri genitori, dai nomi e al luogo del parto. Nel frattempo, data la gravidanza in corso, Chillemi ha dovuto posticipare anche le riprese della terza stagione della fiction Viola come il mare, che erano state originariamente programmate nel mese di giugno 2025.