Grande Fratello, eliminata Amanda Lecciso. In 5 al televoto

Grande Fratello, cos’è successo nell’ultima puntata

Alfonso Signorini, affiancato da Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli (FOTO), ha accompagnato il pubblico nel corso dell’appuntamento con il reality-show. Eliminata Amanda Lecciso con il 9,75% dei voti a favore contro il 29,98% per Helena Prestes, il 28,78% per Zeudi Di Palma, il 16,52% per Maria Teresa Ruta e il 14,97% per Chiara Cainelli.