Chiara Ferragni, il revenge dress indossato ai Goya Awards 2025

Chiara Ferragni vola in Spagna per prendere parte ai Goya Awards 2025, e coglie l'occasione non solo per allontanarsi dai gossip che l'hanno travolta in queste ultime settimane, ma per tornare protagonista sul red carpet e sfoggiare un outfit rosso fuoco, degno di un impeccabile revenge dress in grande stile. Si riprende la scena l'imprenditrice digitale e lo fa catturando l'obiettivo dei fotografi con lo charme da diva che da sempre la precede sulle passerelle. Un ritorno quello di Chiara Ferragni anche al pubblico dei suoi ammiratori che hanno apprezzato la scelta non solo glamour, ma fortemente evocativa che parla di empowerment femminile e di ripartenze.