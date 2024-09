Barry Keoghan con una giacca bianca cita un brano di Sabrina Carpenter

L’attore irlandese ha presenziato al fashion show della Maison britannica citando le parole di un brano della cantautrice e attrice statunitense, conosciuta per il ruolo di Maya Hart nella serie televisiva Girl Meets World. Il pezzo in questione è Bed Chem, dall’album del 2024 intitolato Short n' Sweet. La canzone si dice parli della loro relazione. La popstar canta "Who's the cute boy with the white jacket and the thick accent?”, che significa "Chi è il ragazzo carino con la giacca bianca e l'accento forte?"

Barry Keoghan ha indossato una giacca bianca alla sfilata di Burberry e la rete si è subito infiammata, gridando alla sfacciata (e scherzosa) citazione di una canzone di Sabrina Carpenter.



L’attore irlandese ha presenziato nel frontrow del fashion show del marchio di moda britannico forse strizzando l’occhio alle parole di un brano della cantautrice e attrice statunitense, conosciuta per il ruolo di Maya Hart nella serie televisiva Girl Meets World. Il pezzo in questione è Bed Chem, dall’album del 2024 di Carpenter intitolato Short n' Sweet. La canzone si dice parli della loro relazione. E nel testo si legge "Who's the cute boy with the white jacket and the thick accent?”, che significa "Chi è il ragazzo carino con la giacca bianca e l'accento forte?”.



Keoghan, 31 anni, ha partecipato allo show Burberry Estate 2025 durante la London Fashion Week il 16 settembre 2024, indossando un completo sportivo tutto bianco.

Come capospalla, ha scelto una giacca bianca imbottita, sotto cui si vedevamo una maglietta bianca e jeans abbinati. Questo insolito (per lui) look total white ha attirato l'attenzione dei fan di Sabrina Carpenter.

Lo stesso giorno, Vogue ha condiviso su TikTok un video dell'arrivo di Keoghan, mettendo come sottofondo musicale proprio la canzone Bed Chem di Carpenter…

Lo stesso Barry Keoghan è sceso in campo, scherzando nei commenti del video su TikTok pubblicato da Vogue: l’attore ha scritto "è un po' come un irlandese”, riferendosi al suo forte accento.