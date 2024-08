Sabrina Carpenter con Jenna Ortega nel video di Taste

La clip del brano tratto dall'album Short n' Sweet è un continuo gioco di rimandi e omaggi al cinema di genere: tra lo slasher e Tarantino, con un omaggio anche a Hitchcock

Nomen omen, diceva Plauto: il destino sta nel nome. E se ti chiami Carpenter, prima o poi, non potrai fare a meno di provare attrazione per il genere dello slasher. La Carpenter di cui si parla qui è Sabrina, cantante e attrice, solo omonima del grande John, regista di cult come La Cosa, Essi Vivono, Halloween, che ha appena pubblicato il suo sesto album Short n’ Sweet, dal quale è tratto il singolo Taste. Ed è proprio il video di Taste a far emergere il gusto gore di Sabrina Carpenter, che canta e recita al fianco di una collega già avvezza al genere: la star di Scream (e di Mercoledì e di Beetlejuice Beetlejuice) Jenna Ortega.

Immagini esplicite Il video di Taste si apre con un disclaimer che avvisa il pubblico della presenza di immagini particolarmente violente. E in effetti nei 3 minuti abbondanti della clip il sangue scorre copioso. Ma i toni sono cartooneschi e grotteschi, poco realistici, in un susseguirsi continuo di omaggi e citazioni cinematografiche.

La storia del video In un video che si apre con l'inquadratura di un arsenale ricchissimo al centro del quale spunta un rossetto Prada, Sabrina Carpenter e Jenna Ortega si sfidano per un uomo, l'attore Rohan Campbell (casualmente nel cast di Halloween Ends, ultimo capitolo della saga creata da quell'altro Carpenter già citato sopra), a colpi di coltelli, fucili a pompa, falci, seghe elettriche e persino defibrillatori. In un crescendo di gag sanguinolente, il video porta a una conclusione a sorpresa, tutta da gustare.