Tim Music Awards 2024, i cantanti in scaletta della seconda serata

Sabato 14 settembre va in onda su Rai 1 la finale dei TIM Music Awards, in diretta dall'Arena di Verona. Come nella serata di venerdì 13, la conduzione è affidata a Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

TIM Music Awards, la scaletta della seconda puntata

Sul palco dell'Arena di Verona, saliranno sul palco alcuni voti notissimi della musica italiana (l'ordine esatto di uscita non è stato comunicato):

Alessandra Amoroso

Annalisa

Articolo 31

BigMama

Bresh

Club Dogo

Emis Killa

Emma

Irama

Lazza

Loredana Berté

Mida

Max Pezzali

Mr. Rain

Rhove

Pinguini Tattici Nucleari

Tedua

Ricchi e Poveri

Tananai

Umberto Tozzi

Guest star della serata, Andrea Delogu e Stefano De Martino (FOTO).