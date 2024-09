Lazza annuncia il nuovo album Locura in uscita il 20 settembre

Dopo la presentazione in anteprima di alcuni brani inediti nello speciale appuntamento live andato in scena a Milano, Lazza ha annunciato l’uscita del nuovo album Locura. Il progetto discografico arriverà sul mercato venerdì 20 settembre.

Il rapper è pronto a tornare in vetta alle classifiche. A più di due anni di distanza dall'uscita di Sirio, Lazza ha annunciato l’arrivo di Locura. L’artista ha svelato la copertina dell'album in un post sul suo profilo Instagram che conta più di 2.300.000 follower. L’artwork è ispirato alla serie grafica di Francisco Goya dedicata alla tauromachia.

Il 2025 sarà un anno ricco di impegni per il rapper. Il 6 gennaio Lazza (FOTO) darà il via al Locura Tour 2025 dal palco del Pala Unical di Mantova. Previsti undici appuntamenti, quattro dei quali già sold out, in giro per l'Italia. Ecco le date della tournée:

6 gennaio - Mantova, Pala Unical

9 gennaio - Padova, Fiera

12 gennaio - Eboli, PalaSele

15 gennaio - Torino, Inalpi Arena

18 gennaio - Bologna, Unipol Arena

21 gennaio - Milano, Unipol Forum - SOLD OUT

22 gennaio - Milano, Unipol Forum - SOLD OUT

24 gennaio - Milano, Unipol Forum - SOLD OUT

15 gennaio - Milano, Unipol Forum

27 gennaio - Firenze, Mandela Forum

30 gennaio - Roma, Palazzo dello Sport - SOLD OUT