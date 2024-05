Lazza, il gender reveal con la fidanzata Greta Orsingher

LA STORIA D'AMORE

Poche settimane fa Lazza e Greta Orsingher hanno annunciato sui social la gravidanza con una tenera foto del pancione. Prima di vivere la nuova storia d’amore con la modella e influencer, anticipata da alcuni indizi social come like e commenti e confermata poco dopo Capodanno, il rapper è stato legato per tre anni a Debora Oggioni. In precedenza Orsingher, di origini italiane ma nata a San Diego, in California, ha invece corteggiato il tronista Marco Cartasegna a Uomini e Donne nel 2017 e ha avuto un breve flirt estivo con Fedez prima che lui conoscesse Chiara Ferragni.