Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, i ladri portano via collezione Rolex

“Prima che lo scrivano i giornali, questa è l’Italia. Pezzi di m***a”. Su Instagram, Chiara Nasti si è sfogata nei confronti dei ladri che nel tardo pomeriggio di domenica 14 luglio hanno svaligiato l’appartamento romano di Via della Camilluccia dove vive con il marito Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio e della Nazionale. L’influencer napoletana ha pubblicato una foto di quel che resta del bottino, un ammasso disordinato di scatole vuote di orologi Rolex e di gioielli. Secondo le prime ricostruzioni, in assenza dei proprietari i malviventi sono entrati dalla porta-finestra del bagno, hanno aperto la cassaforte con un frullino e hanno portato via soldi e altri oggetti di valore. I ladri hanno poi chiuso la porta dall’interno, segnale che ha fatto subito insospettire la padrona di casa e la colf quando sono rientrate nell’abitazione poche ore dopo. Ora i poliziotti hanno acquisito le immagini delle telecamere per cercare di identificare i responsabili in fuga o il loro veicolo.