Roma, furto in casa di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti

Furto in casa la scorsa notte nell'abitazione del giocatore della Lazio Mattia

Zaccagni e di sua moglie, l'influencer Chiara Nasti. La coppia e il figlio abitano in via della Camilluccia, in zona Cortina d'Ampezzo a Roma. I ladri, approfittando dell'assenza dei proprietari, si sono introdotti nell'appartamento portando via diversi gioielli. Poi sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti per le indagini i poliziotti del Reparto Volanti.