Il matrimonio tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. VIDEO

Spettacolo

Matrimoni 2023, gli abiti da sposa da copiare alle celebrity. FOTO

La cantautrice romagnola col suo blazer ha dato uno spunto alle bride to be nella ricerca dell'abito per il giorno più bello ma sono tante le idee da rubare alle spose famose, specie a quelle che hanno detto “Sì, lo voglio” nelle ultime stagioni che hanno fatto tutte scelte contemporanee e romantiche, in linea con i più recenti bridal trend a cura di Vittoria Romagnuolo

Con le sue nozze in Emilia Romagna, Laura Pausini ha dato ufficialmente il via alla wedding season 2023, una stagione che ha già fornito spunti alle future spose in cerca di ispirazioni per l'abito bianco. La cantante di Solarolo ha optato per un abito a sirena, dalle linee minimal cui ha aggiunto un blazer con revers a scialle. Lo stile è rétro (vedi gli accessori: i guanti in pizzo, i gioielli in perle, il bouquet piccolo) ma anche contemporaneo, grazie al tocco maschile della giacca

Il 12 marzo in Giordania si è svolto il matrimonio reale tra Iman bint Abdullah II, una delle figlie di Re Abdullah II e la Regina Rania, e il venezuelano Jameel Alexander Thermiotis. La principessa giordana ha scelto Dior e il senso dello stile di Maria Grazia Chiuri per il suo abito bianco panna con la gonna fluida e inserti di pizzo per la scollatura (di fatto, un'illusione) e le maniche lunghe. Il velo, delicatamente ricamato sui bordi, è stato fissato sul capo con una tiara di diamanti