Chiara Nasti è mamma, la foto del figlio in braccio al papà Zaccagni

L'imprenditrice e influencer ha dato alla luce il piccolo Thiago e sui social arrivano anche gli auguri da parte della S.S.Lazio Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Fiocco azzurro per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni che sono diventati mamma e papà del loro primogenito. Thiago, questo il nome del bambino, è già apparso sui social dei due genitori che gli hanno dedicato dei teneri post per dargli il loro benvenuto. Le foto del piccolo hanno già raccolto tantissimi commenti affettuosi da parte di follower vip della coppia e non solo.

Le foto del piccolo in braccio al papà approfondimento Chiara Nasti e Mattia Zaccagni fidanzati: la prima foto insieme Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno presentato ufficialmente al mondo Thiago che è decisamente già l'idolo del social di Meta, a giudicare dai commenti dei fan della modella e influencer e dello sportivo. Avvolto in una tutina bianca e azzurra, il nuovo arrivato è adorabile tra le braccia del papà che non smette di guardarlo nella prima foto pubblicata dalla Nasti su Instagram. “Benvenuto amore di mamma e papà. Ti amiamo da morire!” poche parole da parte della ventiquattrenne che ha raccontato la sua gravidanza passo dopo passo via social e che solo qualche giorno fa era impegnata con gli esercizi preparatori per aiutare il travaglio. Al post della Nasti, che contiene anche una bella foto del piccolo, seguono quelli del papà, travolto dalla tenerezza per il bambino. “Mi hai fatto esplodere il cuore di gioia”, queste le parole del calciatore della Lazio che ha aggiunto di non aver mai provato in tutta la sua vita un'emozione così grande.

Immagine tratta dal profilo Instagram @nastilove

Gli auguri della Lazio per i neo-genitori GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip Zaccagni non ha parole solo per il bambino e, prima ancora di dedicare un post a Thiago, ne ha scritto uno per la madre definita “una forza della natura” e “incredibile” per il modo in cui ha affrontato il parto. Emozione, dunque, tra i fan della coppia ma anche tra i tifosi della squadra biancoceleste che ha fatto, come d'abitudine, le congratulazioni ai neo-genitori pubblicando un post con un grande fiocco azzurro per festeggiare l'arrivo del bambino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie