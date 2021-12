Chiara Nasti e Mattia Zaccagni fidanzati: la prima foto insieme

Saranno felici gli appassionati di gossip nel sapere di aver messo a segno un altro colpo: Chiara Nasti ha confermato la relazione con Mattia Zaccagni , ventiseienne calciatore della Lazio, con uno scatto su Instagram in cui si mostra sorridente accanto al suo nuovo amore. L'influencer partenopea ha rotto il silenzio sull'identità dell'uomo con cui esce da diversi mesi. Ai follower non aveva detto molto di più: pur confermando di essere impegnata, la Nasti aveva mantenuto la privacy sulla nuova storia d'amore.

La prima foto con Mattia su Instagram

Le voci su una possibile relazione tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si rincorrevano già da qualche mese ma la bionda influencer non ha mai confermato la love story col calciatore per evitare il dilagare dei pettegolezzi che hanno accompagnato tutti i suoi ultimi flirt - tra cui, la breve relazione con un altro sportivo, Nicolò Zaniolo. Ai suoi follower però Chiara non aveva voluto mentire e quindi già da diverso tempo la sua platea di ammiratori digitali, quasi due milioni di persone solo sul suo profilo Instagram ufficiale, era a conoscenza di un amore che era iniziato nel mese di giugno. Sono, dunque, sei mesi che Chiara Nasti esce con Mattia Zaccagni e una stagione è sufficiente per iniziare a scommettere su un affetto duraturo. La prima foto ufficiale sui social è senza dubbio una prova della solidità di un rapporto che si è fatto serio al punto da essere comunicato al mondo. Con Mattia Chiara ci è andata coi piedi di piombo ma ora sembra felice più che mai e Angela, la sorella dell'influencer commenta: “Eppure non ci avrei scommesso tanto in questa storia, ma siete veramente la coppia più bella e più vera. Ciao cuccioli bellissimi”.