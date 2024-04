Fedez sbarca su Vinted, tutti i capi sold out in pochissimo tempo

Mentre Chiara Ferragni è riapparsa sui social, in diretta dalla Biennale di Venezia, Fedez è tornato a Milano. Dopo una breve parentesi californiana, e i tanti video condivisi dal Coachella, il rapper e imprenditore si è definitivamente trasferito nel nuovo appartamento. E ha fatto una scelta particolarmente apprezzata dai fan. I ventidue capi messi in vendita su Vinted sono andati sold-out in poche ore.

Fedez su Vinted

Vinted è tra le piattaforme più usate in Italia per la vendita di capi, accessori e oggetti di seconda mano. Tanti sono i vip ad aver aperto qui un loro account, per vendere capi il cui ricavato va - il più delle volte - in beneficenza. L'ultimo ad essersi unito alla schiera di Vinted-addicted è stato Fedez. Il suo account, in due giorni, ha superato i 68.000 followers. E i ventidue capi messi in vendita sono letteralmente andati a ruba. "Capi ispirati al Coachella. Ma, anche se non andate al Coachella, sono belli lo stesso". Così Fedez li ha descritti, per poi scoppiare a ridere. Perché, quando si parla di moda e di oufit, lui stesso ammette d'avere uno stile discutibile. Uno stile che, a giudicare dalle vendite, a tanti suoi fan piace. E pure tanto. I capi in vendita, tutti di brand importanti, includevano pantaloni Gucci e Obey, canottiere Moschino e t-shirt Dior.