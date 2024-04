"Sono il nuovo Ceo di Versace". Ma è uno scherzo

Il rapper, che ha pubblicato una foto con la grande amica Donatella Versace, ha subito smentito l'annuncio social: "Prima che il titolo in borsa crolli per colpa mia...Stavamo scherzando"

“Sono ufficialmente il nuovo Ceo di Versace . Grazie Donatella Versace per la fiducia”. In una story Instagram Fedez , appena rientrato dal Coachella , ha annunciato una grande novità nella sua carriera. Subito dopo, però, ha rivelato che si tratta di uno scherzo . “Ragazzi, prima che il titolo in borsa di Versace crolli per colpa mia...Stavamo scherzando, non sono il Ceo di Versace, anzi saluto Emmanuel, il vero Ceo”.

LA NUOVA VITA DA SINGLE

La foto di gruppo che Fedez ha pubblicato con la stilista e imprenditrice e con il suo staff, scattata nello studio della casa di moda, non ha quindi testimoniato altre svolte nella sua vita. Dopo la rottura con Chiara Ferragni e il trasferimento nella nuova casa, il rapper proseguirà quindi la carriera nel mondo della musica. Prima del finto annuncio, Fedez aveva anche condiviso alcuni attimi del rientro in Italia, dal volo in aereo al frigorifero vuoto della nuova abitazione: “Devo fare la spesa”. Il rapper ha trascorso le ultime settimane tra Miami, in vacanza con i bambini e i genitori per la prima volta come papà single, e al festival Coachella.