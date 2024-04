Fedez e Giulia Ottorini, nessun flirt: lei smentisce la relazione

Il rapper e la creator erano stati fotografati insieme al festival Coachella, in California. Lei ha però allontanato ogni dubbio in un video su TikTok

DIVERTIMENTO CON GLI AMICI

Nessun flirt quindi tra l’ex fidanzata del rapper MamboLosco e il marito di Chiara Ferragni, che in una recente intervista a Belve ha precisato: “Se la definisco ancora mia moglie, è perché legalmente lo è”. Durante il Coachella, i due hanno semplicemente condiviso attimi di divertimento e di spensieratezza tra concerti e party in piscina in compagnia di altri amici. L’influencer, modella e creator di Onlyfans è nota anche per una presunta evasione fiscale e per un video virale, diventato subito oggetto di polemiche, nel quale aveva mostrato di aver speso oltre 32 mila euro in quattro giorni.