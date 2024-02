Milano Fashion Week, la sfilata di Moschino col debutto di Appiolaza

3/14 ©IPA/Fotogramma

Adrian Appiolaza aveva detto che, per entrare nello spirito di Moschino, la prima casa di moda che dirige da leader e non come assistente in seconda (ruolo che ha ricoperto per buona parte della sua vita professionale), si sarebbe immerso nell'archivio della Maison. Il tuffo nel passato è stato l'occasione per tirare fuori il DNA del marchio mettendolo in risalto in una collezione attualissima, fresca e non priva di una certa vocazione commerciale, aspetto non secondario per il brand del gruppo Aeffe. Qui volant e tricolori, tratti distintivi del marchio