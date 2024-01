Moda, Adrian Appiolaza è il nuovo direttore creativo di Moschino

Il designer succede a Davide Renne, scomparso lo scorso novembre. La prima collezione per il brand milanese sarà presentata il 22 febbraio nell'ambito della Milano Fashion Week

Moschino ha appena annunciato che Adrian Appiolaza è il nuovo direttore creativo del brand, posto rimasto vacante dopo la scomparsa improvvisa di Davide Renne avvenuta lo scorso novembre.

Appiolaza, cinquantuno anni, argentino, si è appena trasferito a Milano da Parigi dove ha lavorato per per dieci anni come direttore del design del Ready-to-Wear di Loewe. La prima sfida tra poche settimane, con la prima collezione firmata dal designer per la Maison nell'ambito della Milano Fashion Week. Il fashion show è in programma per il 22 febbraio ed è già uno dei più attesi.

La prima sfilata il 22 febbraio a Milano “Siamo felici e onorati di dare il benvenuto nella famiglia Aeffe ad Adrian”, ha detto Massimo Ferretti, il presidente del Gruppo proprietario del marchio milanese. “Con il suo arrivo in Moschino, Adrian porta con sé un bagaglio unico di creatività e conoscenza della storia della moda che permetterà di scrivere un nuovo meraviglioso capitolo nell’avventura del brand fondato da Franco Moschino”, si legge nel comunicato che accompagna l'annuncio dell'arrivo del nuovo stilista.

Adrian Appiolaza raccoglie l'eredità del fondatore Franco Moschino prendendo il posto di Davide Renne che è rimasto per pochissimo tempo al timone della casa di moda milanese senza aver avuto modo di esprimere un talento riconosciuto da tutti i colleghi e gli addetti ai lavori.

Appiolaza ha un curriculum di tutto rispetto e la sua storia personale ha impattato sulla decisione di Aeffe di prenderlo in squadra. “Sono rimasto subito colpito dalla creatività esplosiva di Adrian”, si legge nel comunicato che riporta le parole di Ferretti, che prosegue: “una personalità piena di energia ed entusiasmo, elementi che da sempre contraddistinguono la storia e il percorso di Moschino. Auguro ad Adrian di costruire con noi una grande storia di successo”.

Nel comunicato c'è anche l'appuntamento per la prima tappa dell'avventura del nuovo direttore creativo che presenterà al pubblico le sue creazioni all'interno della sfilata di Moschino in programma per il 22 febbraio che si terrà alla Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente una location importante per il marchio poiché nel 1993 ha ospitato la mostra “Moschino - X anni di Kaos! 1983-1993”, un'esposizione storica nella quale il brand celebrava i primi dieci anni della sua storia creativa.

leggi anche Alexander McQueen, Seán McGirr nuovo direttore creativo

Appiolaza, chi è e dove ha lavorato fino ad oggi

Adrian Appiolaza ha risposto con entusiasmo alla chiamata di Aeffe e si è detto “profondamente grato” nei confronti di Massimo Ferretti che gli ha dato il permesso di accedere al mondo di Moschino “una Casa le cui mura trasudano una storia che sono ansioso di ascoltare”.

Appiolaza, ha concluso dichiarandosi “pronto a trasportare la Maison in un nuovo capitolo, con un tocco teatrale, nel puro stile di Moschino”.

Lo stilista argentino ha lasciato il segno per un periodo molto lungo da Loewe infondendo la sua visione creativa nelle ultime e acclamatissime collezioni di Jonathan Anderson, considerato uno dei maggiori talenti al mondo.

La sua storia personale, partita alla rinomata Central Saint Martins, lo ha visto all'opera negli uffici stile di molti brand. All'inizio del millennio è stato a disposizione di Phoebe Philo che, per prima, ha apprezzato la collezione con cui si è laureato e lo ha invitato ad unirsi al suo team negli anni leggendari di Chloé. Appiolaza poi si è spostato a Milano, al servizio di Miuccia Prada da Miu Miu, poi da Louis Vuitton quando c'era Marc Jacobs. Prima di Loewe, un biennio da Chloé ma con la guida di Clare Waight Keller.

Oltre al design, Appiolaza ha dichiarato una vera e propria mania per il collezionismo, una passione che lo emoziona non poco, adesso che ha la possibilità di lavorare a stretto contatto con gli archivi Moschino. Tra i suoi capi da collezione, creazioni di Comme des Garçons, c Yohji Yamamoto, Junya Watanabe, Issey Miyak ma la raccolta, che conta oltre tremila pezzi incredibili, comprende capi di Balenciaga, Alaïa, McQueen, Christian Lacroix, John Galliano.

La musica, più che la moda, lo ha spinto quando era giovanissimo a lasciare l'Argentina per trasferirsi nel Regno Unito dove ha dato una direzione alla sua vita e al suo talento. L'arrivo da Moschino lo emoziona particolarmente, come si evince dalla nota ufficiale che accompagna il suo trasferimento a Milano, poiché la sua ammirazione per il genio di Franco Moschino, che ha dato un grande contributo alla storia della moda, è enorme. Il fondatore, ha detto Appiolaza, ha aiutato tutti quelli che sono arrivati dopo ad immaginare il futuro, ciascuno alla propria maniera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Moschino (@moschino) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie