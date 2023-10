Alexander McQueen, Seán McGirr nuovo direttore creativo

Arriva da JW Anderson

Designer irlandese nato a Dublino, McGirr proviene da JW Anderson, dove era responsabile del prêt-à-porter dopo esservi approdato nel 2020 per dirigere le collezioni maschili e assumere solo in seguito il comando anche dell'abbigliamento femminile. McGirr si è laureato alla Central Saint Martins di Londra e nella stessa università ha ottenuto un Master of Arts in Fashion. La sua carriera era iniziata da assistente in Burberry e Vogue Hommes Japan.