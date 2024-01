Funerali Sandra Milo, l'ultimo saluto alla Chiesa degli Artisti. FOTO

3/17 ©IPA/Fotogramma

"Era stata sfollata durante la guerra, è cresciuta con una madre, una nonna, una sorella, ed è stata capo famiglia di se stessa sin dall'età di 12 anni - ha aggiunto la figlia - Da allora ha sempre lavorato. Non si è mai fermata, crescendo tre figli in assoluta solitudine. Questo per noi è stato un esempio infinito di dignità, indipendenza, testa libera. Ha sempre combattuto per battaglie civili, per gli ultimi, contro la violenza sulle donne, per il diritto al divorzio, alla carriera e agli stipendi uguali". (Nella foto Debora Ergas ai funerali)

