Capodanno 2024, 15 outfit caldi per passarlo in montagna o in piazza

White (and Black) Christmas - Giacca imbottita, indumenti termici, stivali col tacco e accessori griffati (occhiali e cappellino). Mariah Carey, regina del Natale, è anche la regina degli outfit da montagna. Eccola in total white, col gonnellino, e in nero con i pantaloni con le paillettes. Quale preferite per la notte di San Silvestro?

