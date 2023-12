Chiara Ferragni Brand compie 10 anni

Il brand che porta il suo nome, e che si è reso riconoscibile fin dalla sua nascita per il logo con l'iconico occhio cartoon, compie dieci anni e Chiara Ferragni, nome e volto di Chiara Ferragni Brand , non può che essere orgogliosa del percorso fatto come imprenditrice fin dal 2013. La trentaseienne ha pubblicato su Instagram un post fotografico in cui ha raccolto dieci scatti rappresentativi dell'ultimo decennio scandito da tanti piccoli e grandi traguardi . Nelle foto, alcune dei bestseller del marchio che oggi propone al pubblico una grande quantità di articoli, dall'abbigliamento agli accessori , al beauty .

Un successo imprenditoriale lungo dieci anni

Chiara Ferragni è sempre stata un'imprenditrice dalla vocazione internazionale e la storia del brand che porta il suo nome prova quanto ci abbia visto lungo la modella e fashion blogger che oggi si può definire imprenditrice digitale e anima di un marchio riconosciuto e apprezzato non solo dai suoi follower.

Chiara Ferragni brand è, ormai, una realtà a tutto tondo in grado di proporre un'offerta per la clientela praticamente completa.

Nelle varie sezioni della piattaforma di e-commerce ci sono calzature, dai sandali gioiello alle sneakers (uno dei punti di forza del marchio), agli occhiali da vista e da sole, all'abbigliamento, che la sua ideatrice indossa spesso e volentieri.

La stessa cosa si può dire delle borse, tutte coloratissime e versatili, del makeup (che lei prova su di sé anche registrando dei tutorial), e dei gioielli, la sua ultima e più recente passione.

Tutte queste categorie, che corrispondono a nuovi passi in avanti del marchio, sono visibili nel carosello di foto pubblicate dall'imprenditrice che celebra l'anniversario con i clienti offrendo loro promozioni speciali da sfruttare online e in store.

Su Instagram piovono complimenti e congratulazioni. L'anniversario cade un mese dopo quello del blog The Blonde Salad (che ad ottobre ha compiuto ben quattordici anni), anche questo celebrato sui social con tante foto e dal vivo con una festa con la torta con quattordici candeline. Chi le ha spente? Ferragni, naturalmente, che è capo di sé stessa poiché ormai, da qualche anno, è proprietaria del totale delle quote della TBS Crew s.r.l.