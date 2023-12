9/20 ©IPA/Fotogramma

L'abito rosso, sontuoso e di grande impatto visivo, è certamente appropriato per fare un ingresso trionfale per la Prima della Scala. Questo è il modello in mikado con spalline larghe e scollo arrotondato di Rosa Fanti, moglie dello chef Carlo Cracco, per la Prima del 2016. Come capospalla, una insolita giacca con gli alamari, dal taglio squadrato con maniche a tre quarti e collo in pelliccia