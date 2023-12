Prima della Scala 2023, le pagelle dei look. FOTO

2/7 ©Getty

La Prima del Teatro alla Scala, evento culturale e mondano per eccellenza, oltre agli ospiti della politica e delle istituzioni (attesi la senatrice Segre e il Presidente del Senato La Russa), quest'anno vede presenti molti volti del balletto scaligero. Arrivano per primi, in nero, Martina Arduino e Marco Agostino, coppia nella vita e nella danza. Per la prima ballerina della Scala un dress senza spalline, accessori in velluto e uno scialle bordato di frange. Per lui un impeccabile smoking. Voto: 7.5

