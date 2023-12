6/12 Credits: Brescia e Amisano ©Teatro alla Scala

MICHELE PERTUSI - Basso, ha studiato canto e pianoforte a Parma. Negli ultimi anni si è affermato come interprete di riferimento del repertorio verdiano. Raffinato interprete rossiniano, è stato insignito del Premio “Rossini d’oro” dal ROF, dove è ospite regolare dal debutto come Assur in Semiramide. Ha vinto il Premio Abbiati dalla critica musicale italiana, il Grammy Award per l’incisione di Falstaff con Sir Colin Davis e il Grammophone Award per Il turco in Italia con Chailly. Ha inoltre ricevuto la Medaglia d’Oro come Benemerito della Cultura

