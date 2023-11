Teatro alla Scala, il Don Carlo apre la stagione il 7 dicembre

Giovedì 7 dicembre, a Milano, si apre la Stagione 2023/2024 del Teatro alla Scala. Oggi c’è stata la presentazione dell’evento: “Si chiude una 'trilogia del potere' iniziata con Macbeth e proseguita lo scorso anno con Boris Gudonov, ha ricordato il maestro Riccardo Chailly. "E' una grande opera del repertorio mondiale e siamo fieri di presentarla", ha detto il sovrintendente Dominique Meyer. Non ci sarà Mattarella

Giovedì 7 dicembre, a Milano, si apre la Stagione 2023/2024 del Teatro alla Scala. Oggi c’è stata la presentazione dell’evento. L’opera scelta per l’inaugurazione è il Don Carlo di Giuseppe Verdi, nella versione approntata dal compositore per la Scala nel 1884. "Verdi ci porta dietro le quinte del potere", ha detto oggi il regista Lluis Pasqual. Con il Don Carlo “si chiude una 'trilogia del potere' iniziata con Macbeth e proseguita lo scorso anno con Boris Godunov”, ha ricordato invece il maestro Riccardo Chailly.

I commenti di Chailly, Pasqual e Meyer Riccardo Chailly dirigerà un cast di stelle che include Francesco Meli come Don Carlo, Anna Netrebko come Elisabetta, Elina Garanca (principessa di Ebolo), Michele Pertusi (Filippo II), Luca Salsi (Marchese di Posa) e Ain Anger (il grande inquisitore). La regia tradizionale è affidata al regista Lluis Pasqual, che ha voluto dare una lettura shakespeariana dell'opera, mostrando il dietro le quinte del potere, e si è servito delle scene di Daniel Bianco e dei costumi di Franca Squarciapino. "È una grande opera del repertorio mondiale e siamo fieri di presentarla", ha detto il sovrintendente Dominique Meyer. Meyer ha confermato l’assenza di Sergio Mattarella all'inaugurazione della stagione lirica della Scala il 7 dicembre: "Il presidente della Repubblica non viene quest'anno. Avremmo voluto accoglierlo una volta in più ma non poteva, ci sarà l'anno prossimo". A una domanda sulla possibilità che venga riconfermato alla scadenza del suo mandato nel 2025, Meyer ha risposto: “Ho fatto un buon lavoro, speriamo bene. Conosco la Scala dall'80, la amo, ci lavoro 80 ore a settimana”. vedi anche Nicoletta Manni nuova étoile della Scala. Annuncio a sorpresa. VIDEO

Brescia/Amisano - Teatro alla Scala

La Prima A inaugurare la Stagione 2023/2024 del Teatro alla Scala, giovedì 7 dicembre alle ore 18, sarà quindi il Don Carlo di Giuseppe Verdi. La Prima sarà preceduta domenica 3 dicembre dall’Anteprima per gli Under30 e seguita fino al 2 gennaio da sette rappresentazioni, tutte già esaurite. L’opera ha già inaugurato la Stagione nel 1868, 1878, 1912, 1926, 1968, 1977, 1992 e 2008. Come ha sottolineato Riccardo Chailly, il Don Carlo è il compimento di una riflessione sul potere estesa su tre inaugurazioni di Stagione, dopo Macbeth di Verdi nel 2021 e Boris Godunov nel 2022. Ma è anche un ritorno al Verdi della maturità, dopo le tre inaugurazioni dedicate all’evoluzione delle opere giovanili con Giovanna d’Arco nel 2015, Attila nel 2018 e Macbeth nel 2021.

Anche quest'anno Allianz sarà partner ufficiale della Prima: "Allianz è Fondatore Permanente del Teatro alla Scala dal 2018 e partecipa ai lavori del CdA per favorire la sostenibilità dei piani presenti e futuri", ha dichiarato con orgoglio l'amministratore delegato Giacomo Campora.